В России стремительно увеличивается число случаев заражения новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2 XFG, также известным как "Стратус". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ведомости".

По её словам, ежедневно выявляется от 300 до почти 400 инфицированных, и эта цифра продолжает расти. Новый вариант вируса отличается более высокой заразностью, однако заболевание протекает в относительно лёгкой форме.

Анна Попова подчеркнула, что каждый новый геновариант коронавируса эволюционирует, приобретая особые свойства, позволяющие ему распространяться. При этом последствия инфекции могут быть различными, поэтому важно соблюдать меры профилактики и бережно относиться к своему здоровью.

Ранее, осенью 2024 года, Роспотребнадзор сообщал о распространении варианта XEC, симптомы которого называли "классическими" для коронавируса: лихорадка, кашель, боль в горле, потеря обоняния, насморк, усталость и головная боль.