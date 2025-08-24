  • 25 Августа, 01:15
Как понять, что ребёнок готов к школе: советы педагога-психолога
Один человек погиб, четверо ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке
На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
ДТП со школьным автобусом в США: пострадал 21 человек
На Солнце зафиксирована сильная вспышка
ДТП с автобусом в Нью-Йорке: погибли пять человек
Мощный взрыв прогремел на заводе по производству ГСМ в Луизиане
Туриста из Бельгии 5 часов спускали с перевала в горах Алматы
Расследование начато в отношении "Казахтелекома"
Бизнесмен-мошенник обманул инвесторов на 270 млн тенге
Две компании держат в руках почти весь рынок топлива в Казахстане
Полиция начнёт отслеживать все поездки казахстанцев
Новые размеры пенсий казахстанцев назвали в Минтруда
Уроки личной безопасности вернут в школы Казахстана
Астану ожидают массовые отключения света

Новый штамм коронавируса распространяется в России

Вчера, 23:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Primeminister.kz Вчера, 23:55
Вчера, 23:55
164
Фото: Primeminister.kz

В России стремительно увеличивается число случаев заражения новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2 XFG, также известным как "Стратус". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ведомости".

По её словам, ежедневно выявляется от 300 до почти 400 инфицированных, и эта цифра продолжает расти. Новый вариант вируса отличается более высокой заразностью, однако заболевание протекает в относительно лёгкой форме.

Анна Попова подчеркнула, что каждый новый геновариант коронавируса эволюционирует, приобретая особые свойства, позволяющие ему распространяться. При этом последствия инфекции могут быть различными, поэтому важно соблюдать меры профилактики и бережно относиться к своему здоровью.

Ранее, осенью 2024 года, Роспотребнадзор сообщал о распространении варианта XEC, симптомы которого называли "классическими" для коронавируса: лихорадка, кашель, боль в горле, потеря обоняния, насморк, усталость и головная боль.

Самое читаемое

Наверх