В Астане началась проработка проекта нового аэропорта, который должен стать полноценным авиационным хабом международного уровня. Власти обещают современную инфраструктуру и учет лучших мировых практик при строительстве, передает BAQ.KZ.

Как сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, для реализации проекта уже создана специальная рабочая группа под руководством акимата столицы. В нее вошли все профильные и компетентные органы.

«Создана рабочая группа под руководством акимата города, то есть туда входят все компетентные органы. По этому вопросу идет очень кропотливая, детальная работа, потому что там очень много параметров. Поэтому в настоящее время процесс начат, и он идет. Все технические специалисты, эксперты изучают все возможные варианты», – отметил он.

Несмотря на то, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) пока не готово, власти уже заявляют о планах создать современный авиационный узел с развитой инфраструктурой.

«Однозначно это будет большой авиационный хаб со всеми соответствующими современным нормам авиации инфраструктурой и необходимыми атрибутами, то есть количеством дорожек и всего прочего. То есть это будет современный большой авиационный хаб», – подчеркнул Талгат Ластаев.

Ожидается, что новый аэропорт сможет соответствовать лучшим международным стандартам и повысит транзитный потенциал Казахстана.

Напомним, в 2017 году в аэропорту Астаны появился новый терминал. Проектная мощность нового терминала составляет 5 млн человек в год, 1775 пассажиров - в час пик.