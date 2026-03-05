В Шалкаре Актюбинской области школа имени В.Н.Цехановича распахнула двери нового современного спортивного комплекса для подготовки будущих чемпионов, передает BAQ.KZ.

Эта спортшкола по праву считается настоящей кузницей чемпионов по боксу, дзюдо и греко‑римской борьбе.

Заместитель акима области Асылбек Есенбаев, поздравив шалкарцев с радостным событием, отметил, что проект реализован в рамках поручений Президента страны по развитию массового спорта и расширению спортивной инфраструктуры. Новый комплекс позволит значительно расширить тренировочные возможности, увеличить число занимающихся и проводить соревнования более высокого уровня.

«Шалкарский край славится своими спортсменами. Именно здесь выросло не одно поколение чемпионов, которые прославили наш регион на республиканских и международных аренах. Среди них пятикратный чемпион Спартакиады народов СССР Есенгельды Батыргарин, заслуженный мастер спорта Казахстана по греко-римской борьбе, участник Олимпийских игр Мейрамбек Айнагулов и чемпион мира Куанышбек Жанажол. Все они являются выпускниками знаменитой спортивной школы имени Владимира Цехановича. Сегодня мы открываем новый современный спортивный комплекс на месте старой школы. В нем созданы все условия для тренировок и соревнований по боксу, дзюдо и греко‑римской борьбе. Здесь новые поколения спортсменов смогут расти и добиваться высоких результатов, продолжая славные традиции школы», - отметил в поздравительной речи Асылбек Есенбаев.

В ходе своего выступления заместитель акима области призвал всех жителей проявлять гражданскую позицию и активно участвовать в предстоящем референдуме, направленном на принятие важных изменений в Конституцию страны, которые укрепят права граждан и развитие государства.

Спортивный комплекс построен на базе ДЮСШ № 1. Здесь созданы все условия для подготовки молодых спортсменов в олимпийских видах спорта по греко‑римской борьбе, боксу и дзюдо. В залах одновременно могут заниматься более ста детей, что позволит проводить тренировки и соревнования без ограничений по числу участников. В комплексе есть тренажерный зал, раздевалки и трибуна на 300 мест.

Директор ДЮСШ № 1 Даулет Дарибаев рассказал, что на протяжении долгих лет дети занимались в старой школе площадью всего 300 квадратных метров. Здание было построено еще в 1904 году, и условия оставляли желать лучшего. В 2023 году во время рабочей поездки аким области Асхат Шахаров ознакомился с условиями тренировок, и по его поручению был инициирован проект строительства нового комплекса.