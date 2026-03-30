В Актюбинской области усиливают меры безопасности на дорогах — животных делают заметнее с помощью светоотражающих элементов, передает их BAQ.kz.

С начала года в регионе произошло 4 ДТП с участием домашних животных. Особенно опасны такие ситуации в темное время суток, когда водители не всегда успевают вовремя заметить скот на дороге.

Чтобы снизить риск аварий, сотрудники Департамент полиции Актюбинской области совместно с владельцами крестьянских хозяйств, расположенных рядом с трассами, провели профилактическую работу. На рога крупного рогатого скота нанесли светоотражающую краску, а лошадей оснастили специальными светоотражающими лентами.

Такие меры помогают сделать животных более заметными в темноте и тем самым защищают как их самих, так и водителей.

Полицейские напоминают, что ночью важно снижать скорость и быть максимально внимательными.