Новый способ снижения ДТП с животными придумали в Актюбинской области
Животные стали заметнее со светоотражающими элементами.
Сегодня 2026, 21:41
Сегодня 2026, 21:41
109Фото: ДП региона
В Актюбинской области усиливают меры безопасности на дорогах — животных делают заметнее с помощью светоотражающих элементов, передает их BAQ.kz.
С начала года в регионе произошло 4 ДТП с участием домашних животных. Особенно опасны такие ситуации в темное время суток, когда водители не всегда успевают вовремя заметить скот на дороге.
Чтобы снизить риск аварий, сотрудники Департамент полиции Актюбинской области совместно с владельцами крестьянских хозяйств, расположенных рядом с трассами, провели профилактическую работу. На рога крупного рогатого скота нанесли светоотражающую краску, а лошадей оснастили специальными светоотражающими лентами.
Такие меры помогают сделать животных более заметными в темноте и тем самым защищают как их самих, так и водителей.
Полицейские напоминают, что ночью важно снижать скорость и быть максимально внимательными.
Самое читаемое