Новый стадион открыли в Костанае
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В парке «Триатлон» города Костаная состоялось открытие многофункционального стадиона. В торжественной церемонии принял участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Новое спортивное пространство посетили жители и гости города, а также спортсмены.
Площадь объекта составляет 2,9 гектара. Здесь созданы условия для занятий футболом, лёгкой атлетикой и другими видами спорта. Инфраструктура включает две трибуны по 500 мест, беговые дорожки длиной 400 метров, а также баскетбольную и волейбольную площадки.
«В Костанае футболом занимаются более 11 тысяч человек. До настоящего времени в городе не было стадиона, предназначенного для тренировок любительских футбольных команд и проведения любительских лиг. Уверен, что новый стадион станет важной спортивной площадкой как для профессиональных спортсменов, так и для горожан, ведущих активный образ жизни», — отметил Кумар Аксакалов.
Открытие стадиона расширит возможности для занятий спортом и проведения соревнований, создав дополнительные условия для развития массового футбола и популяризации активного образа жизни.
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