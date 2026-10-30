Новый стандарт на бетонное полотно начнёт действовать в Казахстане с 1 ноября

С 1 ноября 2026 года в Казахстане вступит в силу новый национальный стандарт на бетонное полотно. Документ устанавливает единые требования к качеству материала, который используют для укрепления каналов, откосов и водохозяйственных сооружений.

Стандарт СТ РК 4051-2026 «Полотно бетонное. Технические условия» утверждён приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

Документ разработан Казахстанским институтом стандартизации и метрологии по заявке ТОО «Kazakh Industrial Stroi». Его цель — поддержать отечественных производителей и установить единые требования к производству, испытаниям и применению материала.

Бетонное полотно представляет собой геосинтетический композит на основе сухой цементной смеси. После увлажнения материал затвердевает, приобретая прочность и жёсткость.

Его применяют при строительстве, ремонте и восстановлении гидротехнических и водохозяйственных объектов. В частности, для укрепления откосов и насыпей, обустройства водоотводных каналов, ирригационных и мелиоративных сооружений, искусственных водоёмов и бетонных лотков. При этом стандарт не распространяется на материалы, используемые при строительстве автомобильных дорог общего пользования и временных дорог.

Новый документ устанавливает требования к основным характеристикам продукции, включая прочность при изгибе и растяжении, сопротивление сжатию цементного раствора, устойчивость к статическому проколу, водонепроницаемость, морозостойкость и водопоглощение.

Также определены правила приёмки продукции и проведения приёмо-сдаточных и периодических испытаний. Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве с указанием производителя, номера партии, количества рулонов и результатов испытаний.

Введение единого стандарта позволит усилить контроль качества продукции, обеспечить прозрачность требований для производителей и заказчиков, а также создать дополнительные условия для развития отечественного производства и повышения конкурентоспособности казахстанских материалов.