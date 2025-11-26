Мажилис принял во втором чтении новый Строительный кодекс и пакет сопутствующих поправок, разработанных в рамках поручений Главы государства по обновлению и систематизации законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, передаёт BAQ.KZ.

Документ вводит два новых института регулирования - оценку сейсмической опасности и оценку сейсмического риска, которые станут обязательными элементами при планировании и реализации строительных проектов. Нормы направлены на повышение безопасности зданий и снижение рисков в регионах с повышенной сейсмической активностью.

Кодекс также закрепляет систему паспортизации существующих объектов, включающую определение износа, проверку качества конструкций, признание здания ветхим и возможность его реновации. Ответственность за проведение паспортизации возлагается на местные исполнительные органы.

Кроме того, новый Строительный кодекс запрещает разработку проектной документации и строительство объектов без выполнения необходимых инженерных изысканий. Вводится и запрет на внесение изменений в проект детальной планировки, если это нарушает нормы плотности застройки, высотности или требования по обеспечению социальной инфраструктурой.

Закон уточняет ряд ключевых терминов, включая определения "ветхое" и "аварийное" состояние объекта, понятия "пожарно-техническое обследование" и "автоматизированный реестр в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности".

Документ направлен на повышение качества строительства, усиление контроля и обеспечение безопасности городского развития.