В Казахстане 1 декабря 2026 года состоится коммерческий запуск второго суперкомпьютера «Казахтелекома» Al-Farabium II. Его производительность примерно втрое выше, чем у первого суперкомпьютера компании в Алматы, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на заседании Правительства сообщил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

Новый суперкомпьютер расположен в городе Косшы. Его технический запуск состоялся в ноябре текущего года.

«В этом месяце мы осуществили технический запуск нашего второго суперкомпьютера Al-Farabium II, расположенного в Косшы. Его производительность примерно в три раза выше, чем у первого суперкомпьютера в Алматы. Коммерческий запуск состоится 1 декабря. Это 25-й центр обработки данных нашей компании», – сообщил Мусин.

По его словам, 98% клиентов компании – резиденты Казахстана. Приоритетными направлениями остаются удовлетворение внутреннего спроса на вычислительные мощности, обеспечение безопасности данных и развитие национальной цифровой инфраструктуры.

Кроме того, в Экибастузе продолжается строительство в рамках проекта «Долина ЦОДов». По данным главы «Казахтелекома», работы ведутся согласно графику.