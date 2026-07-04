Новый трехэтажный железнодорожный вокзал строят в Мангистау

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай совместно с председателем правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Талгатом Алдыбергеновым ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала «Мангистау» в Мунайлинском районе.

В ходе рабочей поездки акиму области и председателю правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» доложили о ходе реализации проекта, текущих темпах строительства и выполненных объемах работ.

Реконструкция вокзала является частью масштабной государственной программы по модернизации транспортной инфраструктуры, реализуемой по поручению Главы государства. После завершения работ железнодорожный вокзал «Мангистау» станет современным транспортным комплексом, соответствующим международным стандартам качества, безопасности и комфорта.

Вместо существующего здания возводится новый трехэтажный пассажирский комплекс общей площадью 8 899 квадратных метров, тогда как площадь действующего вокзала составляет 763,7 квадратного метра. Новый объект будет включать просторные залы ожидания, современные билетные кассы, комфортные зоны обслуживания пассажиров, комнату матери и ребенка, объекты сервиса, а также полностью адаптированную безбарьерную среду для маломобильных граждан.

На строительной площадке ежедневно работают 165 специалистов, задействовано 6 единиц специальной техники.

Несмотря на проведение реконструкции, железнодорожный вокзал продолжает обслуживать пассажиров в штатном режиме. На период строительства обслуживание временно организовано в расположенном рядом здании, что позволяет обеспечить бесперебойную работу объекта.

Аким области подчеркнул стратегическое значение модернизации железнодорожной инфраструктуры для дальнейшего развития региона и поручил обеспечить высокое качество строительных работ, а также строгое соблюдение установленных сроков реализации проекта.

— По поручению Главы государства в стране последовательно реализуются масштабные проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Для Мангистауской области, являющейся одним из ключевых транспортно-логистических центров Казахстана, модернизация железнодорожной сети имеет стратегическое значение. Новый вокзал «Мангистау» должен стать современным, безопасным и комфортным транспортным комплексом, отвечающим самым высоким стандартам обслуживания пассажиров. Необходимо обеспечить безусловное качество строительных работ и завершить реализацию проекта в установленные сроки, — отметил Нурдаулет Килыбай.

Отметим, что во исполнение поручений Главы государства в Казахстане реализуется масштабная программа по модернизации железнодорожной инфраструктуры, в рамках которой реконструируются 125 железнодорожных вокзалов. В Мангистауской области модернизируются железнодорожные вокзалы «Мангистау», «Бейнеу» и «Шетпе».