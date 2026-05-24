Новый центр экстренных служб заработал в Шымкенте

В микрорайоне Бозарык в Шымкенте открылся новый универсальный комплекс экстренного реагирования, объединивший пожарную службу, скорую помощь и полицию.

В церемонии открытия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-лейтенант Чингис Аринов, заместитель акима Шымкента Берик Беркимбаев, ветераны гражданской защиты и представители экстренных служб.

Новый объект стал уже четвертым подобным комплексом в городе. Три ранее открытых центра работают более полугода и, как отмечается, показали эффективность совместной работы служб. Благодаря размещению подразделений в одном месте удается быстрее координировать действия и сокращать время прибытия на вызовы.

В составе комплекса начали работу пожарная часть №12, участковый пункт полиции и база скорой медицинской помощи. Для сотрудников оборудованы служебные кабинеты, учебный класс, столовая, спортивная площадка, а также специальные помещения и учебная башня для подготовки спасателей. Для техники предусмотрены гараж и навесы.

Новый комплекс будет обслуживать более 17 тысяч жителей микрорайона Бозарык.

Проект реализован при поддержке акимата Шымкента. По словам участников церемонии, открытие комплекса позволит повысить оперативность реагирования экстренных служб и уровень безопасности жителей города.