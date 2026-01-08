Открытие нового реабилитационного центра стало очередным этапом реализации поручений Главы государства по развитию социальной инфраструктуры и повышению качества жизни граждан, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат области.

На оснащение центра современным высокотехнологичным реабилитационным оборудованием 1 млрд тенге выделил Общественный фонд "Қазақстан халқына". Ранее подобное оборудование было доступно преимущественно в республиканских медицинских учреждениях и оставалось малодоступным для жителей региона.

В новом центре будет предоставляться полный комплекс специальных социальных услуг, направленных на оздоровление и социальную реабилитацию детей. Здесь предусмотрены занятия лечебной и адаптивной физкультурой, механо- и эрготерапия, работа в сенсорных и интерактивных залах, посещение соляной и шунгитовой комнат. Кроме того, будут проводиться водные процедуры с применением специализированных ванн для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также кожных заболеваний.

- Если ранее реабилитационные услуги в областном центре могли получать не более 400 детей в год при наличии единственного центра на 20 койко-мест, то с вводом в эксплуатацию нового учреждения ежегодный охват составит не менее 900 детей в возрасте от 1,5 до 18 лет. При этом продолжительность курса реабилитации увеличена с 14 до 21 календарного дня, - сообщили в акимате.

Открытие центра позволит существенно повысить доступность и качество реабилитационной помощи детям с инвалидностью, а также станет важным вкладом в формирование инклюзивной социальной среды в Костанайской области.