Новый учебный корпус открыли после реконструкции в Аркалыке
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В городе Аркалык Акмолинской области завершена реконструкция здания, которое переоборудовали в современный учебный корпус Аркалыкского педагогического университета имени Ыбырая Алтынсарина.
Сколько стоил проект
Стоимость проекта составила 1,9 млрд тенге. Средства выделили из Специального государственного фонда в рамках работы по возврату незаконно выведенных активов.
Ранее здание долгое время не использовалось по назначению.
Какие условия создали
После реконструкции в корпусе созданы современные условия для обучения около 2,5 тысячи студентов и работы преподавателей.
Объект позволит улучшить образовательную инфраструктуру города и создать комфортные условия для студентов и педагогов.
Прокуратура города Аркалыка осуществляет надзор за законностью реализации проекта, а также контролирует целевое и эффективное использование выделенных государственных средств.
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