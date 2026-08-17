В городе Аркалык Акмолинской области завершена реконструкция здания, которое переоборудовали в современный учебный корпус Аркалыкского педагогического университета имени Ыбырая Алтынсарина.

Сколько стоил проект

Стоимость проекта составила 1,9 млрд тенге. Средства выделили из Специального государственного фонда в рамках работы по возврату незаконно выведенных активов.

Ранее здание долгое время не использовалось по назначению.

Какие условия создали

После реконструкции в корпусе созданы современные условия для обучения около 2,5 тысячи студентов и работы преподавателей.

Объект позволит улучшить образовательную инфраструктуру города и создать комфортные условия для студентов и педагогов.

Прокуратура города Аркалыка осуществляет надзор за законностью реализации проекта, а также контролирует целевое и эффективное использование выделенных государственных средств.