На 1 августа 2025 года адресная социальная помощь (АСП) была назначена 259,7 тысячи граждан из 48,3 тысячи семей на общую сумму 18,6 миллиарда тенге, передает BAQ.KZ.

В этом году из государственного бюджета на эти цели предусмотрено 110,7 миллиарда тенге.

АСП — это не просто финансовая поддержка. Это инструмент, направленный на то, чтобы помочь семьям выбраться из трудной жизненной ситуации. Программа сочетает в себе денежные выплаты и меры по вовлечению трудоспособных членов семьи в экономически активную жизнь.

Особое внимание уделяется детям из малообеспеченных семей: в рамках АСП предусмотрена ежемесячная дополнительная выплата детям в возрасте от 1 до 6 лет. На сегодняшний день такую помощь получают более 80 тысяч дошкольников — в общей сложности на сумму 2,4 миллиарда тенге.

Кроме финансовой поддержки, программа помогает с трудоустройством, обучением новым навыкам и даже открытием собственного дела. Цель — не только поддержать семьи здесь и сейчас, но и дать им возможность стать экономически самостоятельными в будущем.

Получить АСП можно, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа или подав заявление онлайн через портал электронного правительства egov.kz.

Государство продолжает усиливать меры социальной поддержки, делая акцент не только на помощи, но и на создании реальных возможностей для выхода из бедности и устойчивого развития казахстанских семей.