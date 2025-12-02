Новый утилизационный сбор в РФ: как это отразится на Казахстане?
С 1 декабря 2025 года в Российской Федерации вступил в силу новый утилизационный сбор на автомобили, передаёт BAQ.KZ.
На брифинге в Правительстве журналисты спросили у министра промышленности и строительства Казахстана Ерсайына Нагаспаева, как это может повлиять на экспорт казахстанских автомобилей.
"Я буквально недавно встречался с министром промышленности Российской Федерации. Мы обсуждали повышение ставок бюджетного сбора и меры поддержки отечественных производителей. Пока мы не видим предпосылок для того, чтобы массово ограничивали поставки наших автомобилей в РФ. Любое изменение, которое принимает наш партнёр по интеграционному объединению, для нас обсуждается. Мы работаем в рамках договорённостей, поэтому на текущий момент переживаний нет", — отметил министр.
По словам Нагаспаева, повышение ставок утилизационного сбора может отразиться на ценах, однако для Казахстана это не станет серьёзной проблемой, и страна готова корректировать свои производственные и экспортные планы в рамках существующих соглашений.
