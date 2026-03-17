В Казахстане предложили значительно увеличить утилизационный сбор на автомобили и технику, ввозимые из Российской Федерации и Республики Беларусь. Речь идет о повышении ставок в 14,6–38,8 раза. Такие изменения предусмотрены в проекте приказа о внесении поправок в методику расчета утилизационного платежа. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, как возможное повышение может повлиять на авторынок страны.

Цель – восстановить баланс в торговле

Как сообщили в Министерстве промышленности и строительства, в России утилизационный сбор регулируется постановлением №1291 от 2013 года, а в Беларуси – постановлением №647 от 2021 года.

По данным ведомства, предлагаемые изменения направлены на то, чтобы приблизить казахстанские ставки утильсбора к уровню этих стран и устранить дисбаланс в торговле. Таким образом, предполагается создать равные конкурентные условия на рынках трех государств.

В министерстве также отметили, что в последние годы Россия и Беларусь начали применять более высокие сборы на автомобили, поставляемые из Казахстана, чем для других стран. В результате экспорт казахстанских автомобилей на эти рынки сократился.

Как рассчитывается утильсбор

Формула расчета утилизационного платежа не изменится:

Утильсбор = базовая ставка × коэффициент.

В 2026 году базовая ставка составит 50 МРП (216 250 тенге). Например, если автомобиль категории М1 с объемом двигателя до 1000 см³ ввозится из Армении или Кыргызстана, утильсбор составит 324 375 тенге. Однако при поставке аналогичного автомобиля из России или Беларуси сумма может вырасти до 4 757 500 тенге.

Ранее для автомобилей из этих стран не применялась дифференциация по государству происхождения.

Министр: на рынке есть альтернативы

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отметил, что доля российских автомобилей на рынке Казахстана относительно небольшая – около 3,7%. По его словам, у покупателей есть широкий выбор.

«Если говорить о российском автопроме, это в основном “Нива” и “Лада”. Но сегодня казахстанцы все чаще выбирают автомобили казахстанской сборки или китайские бренды. По цене и функционалу они зачастую более выгодны», – сказал министр.

Он подчеркнул, что предлагаемые меры являются зеркальным ответом на действия партнеров.

«Это не резкий шаг. Это зеркальное решение. Доступ к рынкам сохраняется», – отметил глава ведомства.

Эксперт: импорт российской техники может стать невыгодным

Автоэксперт Алексей Алексеев считает, что повышение утильсбора в России стало одной из причин аналогичной инициативы Казахстана. По его словам, Россия стремится защитить собственный автопром от внешней конкуренции.

«Россия резко повысила утилизационный сбор. Они защищают свой рынок от импортных автомобилей», – отметил эксперт.

Он добавил, что Россия не считает автомобили, собираемые в Казахстане, полноценным производством. При этом доля российских автомобилей на казахстанском рынке уже снизилась.

«Раньше “Лада” была лидером продаж. Сейчас из-за роста цен она потеряла позиции. В прошлом году было продано около 2,5 тысячи автомобилей из 237,5 тысячи новых машин, что является очень небольшим показателем», – сказал эксперт.

В коммерческом сегменте изменения могут быть более заметными.

«Газель» раньше считалась самым доступным коммерческим автомобилем. Теперь предприниматели могут заменить ее китайскими аналогами», – отметил Алексеев.

По его мнению, высокий утильсбор может фактически сделать импорт техники из России экономически невыгодным.

Экономист: спрос может сместиться на другие рынки

Экономист Бауыржан Ыскаков подчеркнул, что утилизационный сбор напрямую влияет на стоимость импортных автомобилей.

«Это обязательный платеж при ввозе автомобиля. Если он высокий, импортеры включают эти расходы в конечную цену», – пояснил экономист.

По его словам, если автомобили из России и Беларуси подорожают, покупатели могут переключиться на другие рынки.

«Вероятно, вырастет спрос на автомобили из Китая и других стран. При росте цен люди выбирают более выгодные модели», – отметил эксперт.

Кроме того, изменения могут стимулировать интерес к автомобилям казахстанской сборки.

«Если местные производители предложат конкурентоспособную продукцию, покупатели будут чаще выбирать ее», – добавил экономист.

Он также отметил, что рост стоимости автомобилей может косвенно повлиять на общий уровень цен.

«Если автомобили дорожают, увеличиваются транспортные и логистические расходы. Это может отразиться на инфляции», – сказал Ыскаков.

По его словам, изменения могут повлиять и на стоимость такси, доставки и логистических услуг.

Таким образом, повышение ставок утильсбора может изменить структуру импорта на казахстанском авторынке и снизить спрос на российскую и белорусскую технику. Эксперты считают, что в таком случае покупатели и предприниматели могут чаще выбирать китайские бренды и автомобили казахстанской сборки, а рынок постепенно начнет искать новые направления поставок.