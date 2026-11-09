Новый вид лягушек обнаружили в тропических лесах Китая

В китайской провинции Хайнань учёные обнаружили ранее неизвестный вид земноводных — хайнаньскую бороздчатопалую лягушку (Rana hainan). Открытие сделали в Национальном парке тропических лесов Хайнаня.

Как сообщает агентство Xinhua, исследовательская группа под руководством специалистов Хайнаньского педагогического университета проводила полевые работы в период с 2024 по 2026 год. Обнаруженные особи имели отличительные морфологические признаки. Их принадлежность к новому виду подтвердили с помощью молекулярно-филогенетического анализа. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале ZooKeys.

По имеющимся данным, хайнаньская бороздчатопалая лягушка встречается только в нескольких охраняемых зонах национального парка. Она обитает преимущественно во влажных тропических лесах на высоте от 350 до 950 метров над уровнем моря, отдавая предпочтение вечнозелёным широколиственным лесам.

Декан факультета биологических наук Хайнаньского педагогического университета Ван Цзичао назвал открытие важным результатом изучения биоразнообразия национального парка и прилегающих территорий.

По данным администрации парка, за последние пять лет на его территории обнаружили более 90 новых видов животных и растений. При этом под эффективной охраной находится свыше 95% первичных лесов провинции Хайнань и более 55% её естественных лесных массивов.

Напомним, ранее редкого архара заметили у дороги в Баянаульском национальном парке.