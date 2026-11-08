  • Главная
  • Новости
  • Редкого архара заметили у дороги в Баянаульском национальном парке

Редкого архара заметили у дороги в Баянаульском национальном парке

Около 800 архаров обитают в Баянаульском национальном парке.

8 Ноября 2026, 23:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скриншот видео 8 Ноября 2026, 23:11
8 Ноября 2026, 23:11
38
Фото: Скриншот видео

В Баянаульском государственном национальном природном парке удалось заснять архара, который бежал вдоль автомобильной дороги. Кадры с редким животным появились в социальных сетях.

На видео, снятом местным блогером Аманом Жусупбаевым, видно, как архар движется вдоль сетчатого ограждения возле дороги. По словам автора ролика, встреча с животным стала неожиданностью.

Архар занесён в Красную книгу Казахстана. Эти животные обычно держатся вдали от людей, обитая в горной местности, поэтому увидеть их удаётся нечасто.

По информации специалистов национального парка, в Баянаульском регионе насчитывается около 800 архаров. Животные постоянно обитают в горах и пасутся на вершинах.

Период гона у архаров приходится на октябрь и ноябрь. В это время самцы и самки держатся вместе, тогда как в другие сезоны самцы живут отдельно.

 
 
 
 
 
在 Instagram 查看这篇帖子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabigatym (@_tabigatym) 分享的帖子

Самое читаемое

Наверх