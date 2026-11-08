Редкого архара заметили у дороги в Баянаульском национальном парке
Около 800 архаров обитают в Баянаульском национальном парке.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Баянаульском государственном национальном природном парке удалось заснять архара, который бежал вдоль автомобильной дороги. Кадры с редким животным появились в социальных сетях.
На видео, снятом местным блогером Аманом Жусупбаевым, видно, как архар движется вдоль сетчатого ограждения возле дороги. По словам автора ролика, встреча с животным стала неожиданностью.
Архар занесён в Красную книгу Казахстана. Эти животные обычно держатся вдали от людей, обитая в горной местности, поэтому увидеть их удаётся нечасто.
По информации специалистов национального парка, в Баянаульском регионе насчитывается около 800 архаров. Животные постоянно обитают в горах и пасутся на вершинах.
Период гона у архаров приходится на октябрь и ноябрь. В это время самцы и самки держатся вместе, тогда как в другие сезоны самцы живут отдельно.
在 Instagram 查看这篇帖子
Самое читаемое
- В Индонезии прошли митинги в поддержку и против президента Прабово Субианто
- Шесть человек погибли при стрельбе в центре Кракова, ещё 15 ранены
- 18-этажный жилой дом горел ночью в Астане
- Две парашютистки погибли при столкновении в воздухе в Калифорнии
- Эмомали Рахмон отметил значимые достижения Казахстана в экономическом развитии страны