Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры сообщил о новой схеме интернет-мошенничества, распространяющейся в мессенджере Telegram, передаёт BAQ.KZ.

По данным правоохранительных органов и зарубежных источников, злоумышленники под видом бесплатных электронных библиотек распространяют вредоносные файлы. Пользователям поступают сообщения с предложением получить доступ к большому количеству книг без ограничений. После запроса нужного издания бот имитирует работу легального сервиса, формируя краткое описание произведения, однако вместо файла с книгой предлагает установить так называемое "специальное приложение".

Установка подобного файла приводит к серьёзным последствиям, включая кражу паролей и денежных средств, получение доступа к личной переписке и фотографиям, удалённое управление мобильным устройством и утрату персональных данных.

В Генеральной прокуратуре подчёркивают, что установка приложений из неофициальных источников несёт высокий риск для пользователей. Граждан призывают соблюдать правила кибергигиены, проявлять бдительность и не загружать файлы по сомнительным ссылкам, даже если они распространяются под видом полезного или бесплатного контента.