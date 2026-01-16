Глава государства подписал закон "О банках и банковской деятельности", который закладывает основы новой модели регулирования финансового сектора. Документ направлен на снижение высокой концентрации рынка, расширение конкурентной среды, усиление надзорных механизмов и адаптацию банковской системы к современным технологическим и институциональным вызовам.

О ключевых положениях закона и его возможном влиянии на структуру банковского рынка корреспонденту BAQ.KZ рассказал экономист Арман Байганов.

Двухуровневая система лицензий

Одним из ключевых нововведений закона становится переход к двухуровневой системе банковских лицензий. Наряду с универсальной лицензией вводится базовая, что, по словам эксперта, должно снизить доминирование крупных игроков и расширить круг участников рынка.

"Новое законодательство закладывает основу для развития конкурентной среды за счёт снижения концентрации банковского сектора. Вводится базовая банковская лицензия, которая будет отличаться от универсальной по объёму разрешённых операций. Такой подход позволяет дифференцировать требования к банкам в зависимости от их масштаба и бизнес-модели. В результате на рынок смогут выйти новые участники, не неся чрезмерной регуляторной нагрузки", — пояснил Арман Байганов.

Как отметил экономист, базовая лицензия ориентирована прежде всего на расширение числа банков второго уровня. В частности, на неё смогут перейти крупные микрофинансовые организации, для которых ранее вход в банковский сектор был существенно ограничен.

"Банки с базовой лицензией смогут принимать депозиты, однако при этом будут ограничены в проведении ряда операций, включая переводные и валютные. Эти ограничения носят осознанный характер: с одной стороны, они снижают системные риски, а с другой – делают процесс трансформации микрофинансовых организаций в банки более реалистичным. В итоге это способствует появлению новых игроков и повышению конкуренции", — отметил он.

При этом системно значимые банки сохраняют универсальную лицензию автоматически. Для них предусмотрены более жёсткие требования к объёму активов, размеру собственного капитала и уровню устойчивости, что соответствует их роли в финансовой системе.

Цифровые активы и финтех

Отдельный блок изменений связан с развитием финтех-сектора и регулированием цифровых финансовых активов. Впервые на законодательном уровне закрепляется само понятие цифровой валюты и формируются базовые рамки её правового регулирования.

"Важно понимать, что эти нормы носят, скорее, институциональный характер. Они формируют правовую основу для развития цифровых финансовых инструментов, но не предполагают резких изменений для физических лиц в краткосрочной перспективе. Прямого влияния на повседневные операции граждан эти положения пока не оказывают", — пояснил Арман Байганов.

Поведенческий надзор и защита клиентов

Значительное внимание в новом законе уделено внедрению риск-ориентированной системы поведенческого надзора. Речь идёт об усилении контроля за тем, как финансовые организации выстраивают отношения с клиентами и продвигают свои продукты.

"Регулятор будет анализировать не только финансовые показатели, но и корпоративную среду, стратегию компаний, включая управление поведенческими рисками. Финансовые организации должны будут формировать независимые подразделения, отвечающие за оценку финансовых продуктов. Это означает переход к более глубокому и системному контролю за качеством предлагаемых услуг", — рассказал экономист.

Кроме того, банки и финансовые компании будут обязаны обеспечивать полное и достоверное раскрытие информации о своих продуктах, а также учитывать обратную связь от потребителей при их разработке и дальнейшем использовании.

Исламский банкинг

Ещё одним важным направлением реформы стало развитие исламского банкинга. Новый закон отменяет прежнее требование о необходимости создания отдельного исламского банка как самостоятельного юридического лица.