Новый закон о банках: кто останется без помощи государства

В Казахстане в рамках нового закона «О банках» внедряется новый механизм урегулирования проблемных финансовых организаций. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, одним из ключевых направлений нового закона стало кардинальное изменение системы оздоровления банков и предоставления им государственной поддержки.

Олжас Кизатов. Фото: BAQ.KZ/Сымбат Сатыбалдина

Опыт с 2017 года пересмотрели

Как отметил Олжас Кизатов, работа по урегулированию проблемных банков в Казахстане ведётся с 2017 года. В тот период за это направление отвечал Национальный банк.

Одной из главных проблем, по его словам, было то, что средства на оздоровление банков выделялись из разных источников.

"Для этого использовались средства республиканского бюджета, Национального фонда, Национального банка и компаний квазигосударственного сектора", – сказал заместитель председателя агентства.

Государство больше не будет помогать всем банкам

По словам Олжаса Кизатова, ранее законодательство не предусматривало ограничений на оказание государственной поддержки банкам.

"В то время государство могло оказывать помощь как крупным банкам, например Казкоммерцбанку или Цеснабанку, так и малым и средним банкам", – отметил он.

С принятием нового закона этот подход изменился.

"Теперь государство будет оказывать поддержку только системно значимым банкам. Сейчас в Казахстане работают 23 банка, из которых только три считаются системно значимыми. Это означает, что остальные 20 банков не смогут получить государственную поддержку", – заявил заместитель председателя агентства.

Поддержка – только из республиканского бюджета

Ещё одним важным изменением стало чёткое определение источника государственной поддержки.

"Теперь помощь банкам будет предоставляться исключительно за счёт средств республиканского бюджета. Средства Национального банка, Национального фонда и компаний квазигосударственного сектора для этого использоваться не будут", – сказал Олжас Кизатов.

Также власти откажутся от ранее применявшихся инструментов поддержки банков.

"Мы больше не будем использовать такие инструменты, как выкуп проблемных кредитов Фондом проблемных кредитов или выпуск субординированных облигаций. Если системно значимому банку потребуется государственная поддержка, она будет предоставляться только через прямое вхождение государства в капитал банка, то есть путём приобретения его простых акций", – пояснил он.

Каждый банк подготовит собственный план восстановления

По словам Олжаса Кизатова, новая система должна заранее определять действия банка в случае ухудшения его финансового положения.

"Мы должны чётко понимать, какие конкретные меры будет принимать каждый банк. Если его финансовое положение начнёт постепенно ухудшаться, заранее должно быть известно, какие действия он предпримет и кто будет отвечать за их реализацию", – сказал заместитель председателя агентства.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка будет рассматривать такие планы и оценивать их реалистичность и эффективность.

"Мы будем утверждать эти планы и оценивать, насколько они эффективны и жизнеспособны. Каждый банк будет разрабатывать такой план индивидуально", – отметил Олжас Кизатов.

Кроме того, отдельные планы урегулирования будут разработаны для системно значимых банков.

Сначала убытки должны покрыть банк и его акционеры

Одним из важнейших принципов нового закона станет использование всех внутренних ресурсов банка до предоставления государственной помощи.

"Прежде чем будет принято решение об оказании государственной поддержки системно значимому банку, все убытки в первую очередь должны быть покрыты за счёт собственных средств банка", – подчеркнул Олжас Кизатов.

Он привёл условный пример: если убытки банка составят одну тысячу тенге, сначала будет полностью списан его капитал.

"Если капитал банка составляет 300–400 тенге, он будет полностью списан. После этого для покрытия оставшихся убытков будут использованы средства акционеров. То есть ресурсы акционеров в полном объёме направят на возмещение потерь", – пояснил заместитель председателя агентства.

Таким образом, новый закон существенно ограничивает участие государства в спасении банков. На бюджетную поддержку смогут рассчитывать только системно значимые финансовые организации, причем лишь после того, как банк и его акционеры направят собственные средства на покрытие убытков. При этом помощь будет предоставляться исключительно через прямое вхождение государства в капитал банка, а все финансовые организации обязаны заранее подготовить планы действий на случай ухудшения своего положения.