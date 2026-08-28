Новый закон о книгах и новые госнаграды: Токаев дал поручения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству подготовить новый закон «О библиотечном и книгоиздательском деле», а также создать законодательную базу для введения новых государственных наград, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом Глава государства заявил на первой сессии Курултая первого созыва.

По словам Президента, проект нового закона «О библиотечном и книгоиздательском деле» Правительство должно подготовить и внести на рассмотрение Курултая уже в текущем году.

«Правительству необходимо в текущем году подготовить и внести в Курултай проект нового закона „О библиотечном и книгоиздательском деле“. Этот документ имеет исключительное значение для укрепления интеллектуального потенциала нации», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также напомнил о своем решении расширить перечень государственных наград Казахстана. В него войдут медаль «Шәмші Қалдаяқов» и почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі».

«Они будут присуждаться гражданам, которые внесли значительный вклад в развитие национальной культуры, в том числе в области музыки и изобразительного искусства. Теперь нужно выработать законодательную базу для реализации данной инициативы», – сказал Президент.

Какие еще законы предстоит рассмотреть Курултаю

В ходе первой сессии депутатам предстоит утвердить пакет других важных законопроектов.

Токаев напомнил, что в этом году подписал ряд указов, касающихся внедрения искусственного интеллекта в систему среднего образования, развития индустрии цифровых активов и стратегии Digital Qazaqstan.

«Депутатам в ходе первой сессии предстоит утвердить пакет важных законопроектов. В этом году я подписал ряд указов о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования, о развитии индустрии цифровых активов и стратегии Digital Qazaqstan. Правительство подготовит соответствующий блок нормативно-правовых актов и внесет в Парламент», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним направлением станет совершенствование миграционной политики. Президент заявил, что Казахстан принимает системные меры для привлечения высококвалифицированных специалистов, передовых технологий и иностранного капитала. Одним из инструментов должна стать «Золотая виза».

Правительству поручено направить соответствующий законопроект депутатам, которым предстоит рассмотреть документ в кратчайшие сроки.

В целом среди задач нового Курултая Президент также обозначил приведение законодательства в соответствие с новой Конституцией, повышение качества законотворчества, внедрение системы E-Parliament и более широкое применение цифровых технологий.