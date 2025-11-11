Казахстан реформирует систему недропользования, сочетая цифровизацию отрасли с мерами по стимулированию геологоразведки и привлечению инвестиций. Об этом заявил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев во время выступления на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

По его словам, в стране действует 324 контракта на недропользование по углеводородам, из которых 15 заключены на разведку, 170 на разведку и добычу, 131 на добычу и 8 по соглашениям о разделе продукции.

"В 2023 и 2024 годах на геологоразведку недропользователями инвестировано порядка 150 и 160 млрд тенге соответственно. За девять месяцев 2025 года - около 80 млрд тенге. До конца года инвестиции в геологоразведку ожидаются не ниже уровня предыдущих лет", — отметил Кайырхан Туткышбаев.

Он подчеркнул, что Министерство проводит системную работу по цифровизации процессов недропользования. В настоящее время функционирует Единая государственная система недропользования (ЕГСУ), обеспечивающая полный автоматизированный цикл - от заключения контрактов до контроля исполнения обязательств.

"Основная цель проводимых мероприятий – обеспечение прозрачности, эффективности и управляемости отрасли, а также повышение качества и скорости предоставления государственных услуг недропользователям", — подчеркнул вице-министр.

Кроме цифровых решений, внимание уделено законодательным стимулам. Поправки в Кодекс о недрах предусматривают возможность углубления добычных участков без изменения границ, ограничение трёхлетним сроком приоритетного резервирования участков национальными компаниями и расширение критериев для разработки трудноизвлекаемых запасов.

"Принятие данных поправок позволит вовлечь и запустить в среднесрочной перспективе ряд месторождений с суммарными извлекаемыми запасами нефти по категории АВС1 + С2 в объеме 18,7 млн тонн", — сообщил Кайырхан Туткышбаев.

По его словам, эти меры направлены на повышение конкурентоспособности отрасли, привлечение инвестиций и ускорение вовлечения малоизученных участков в промышленную разработку.