Новый закон об НПО готовят в Казахстане: что хотят изменить

В Казахстане готовят новый закон «О неправительственных организациях». Проект документа обсудили в Астане на заседании Общественного совета в сфере культуры и информации. В законопроекте предлагают уточнить основные понятия, закрепить трудовые и социальные гарантии для работников НПО, определить механизмы государственной поддержки и взаимодействия с организациями, а также перевести ряд процессов в цифровой формат.

Члены Общественного совета представили свои предложения и замечания к документу. Их планируется учесть при дальнейшей работе над законопроектом. Заодно совет подвёл итоги своей работы за 2024–2026 годы. За этот период его члены провели 11 заседаний и рассмотрели более 550 проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности граждан.

В ближайшее время будет сформирован новый состав Общественного совета. Сейчас в него входят 21 человек, работающих по шести направлениям.