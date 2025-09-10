В Казахстане разрабатывается закон, который системно урегулирует деятельность неправительственных организаций и создаст для них нормативную базу, передает BAQ.kz. По словам депутата Мажилиса Ирины Смирновой, документ призван защищать права НПО, поддерживать их развитие и задавать определённые требования к работе организаций.

Спикер отметила, что до сих пор у НПО практически не было нормативной базы, что ограничивало их возможности и снижало прозрачность деятельности.

"У них нет практически никаких норм, им не хватает нормативной базы, которая бы их защищала, продвигала и развивала", — подчеркнула депутат.

По её словам, закон также поможет урегулировать вопросы иностранного финансирования. Новый закон, как отмечает Ирина Смирнова, установит требования для различных неправительственных организаций по ряду вопросов, что позволит им работать прозрачнее и эффективнее.