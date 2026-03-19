Сенаторы одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования условий безопасного труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения», передает корреспондент BAQ.KZ.

Основная цель закона – совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере защиты трудовых прав работников, повышение эффективности системы управления охраной труда и усиление уровня социальной защищенности граждан.

В связи с этим документ предусматривает внесение изменений и дополнений в ряд действующих нормативных актов. В частности, поправки затрагивают Трудовой кодекс, Социальный кодекс, Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также законы Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О разрешениях и уведомлениях» и «О государственных закупках».

В этой связи в Трудовой кодекс вносится ряд изменений:

– расширение компетенции уполномоченного органа по труду в части утверждения условий и норм предоставления работникам диетического лечебного и диетического профилактического питания;

– запрет на заключение с физическим лицом договора гражданско-правового характера при наличии хотя бы одного отличительного признака трудовой деятельности;

– установление в коллективном договоре допустимого соотношения между максимальными и минимальными размерами заработной платы по соответствующей профессии или должности в организации;

– включение в коллективный договор положений о выплатах, включая пособия и компенсации при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью;

– закрепление нормы, согласно которой степень вины работника, пострадавшего при несчастном случае на производстве, не должна превышать 25 процентов при ее определении;

– установление прямого подчинения специалиста по безопасности и охране труда первому руководителю организации.

Также трудовое законодательство дополняется нормами, регулирующими отдельные вопросы проведения забастовок:

– привлечение посредника к работе примирительной комиссии и детальная регламентация порядка его участия;

– определение минимального объема необходимых работ и услуг, которые должны быть обеспечены на опасных производственных объектах в период забастовки;

– уточнение видов производств, деятельность которых не подлежит приостановлению в период проведения забастовки.

Кроме того, в целях реализации нормативного постановления Конституционного Суда Республики Казахстан в Социальный кодекс вносятся уточнения, предусматривающие учет времени ухода неработающего отца за малолетними детьми в трудовой стаж при назначении пенсионных выплат по возрасту.

«В результате принятия закона будут обеспечены безопасные условия труда, защита трудовых прав работников и улучшение социального положения граждан», – отметил сенатор Руслан Рустемов.

Депутаты рассмотрели и приняли закон в двух чтениях.