В США разгорается новая политическая дискуссия вокруг вопроса двойного гражданства, передает BAQ.KZ.

Сенатор Берни Морено из штата Огайо представил законопроект под названием "Акт об исключительном гражданстве 2025 года", который предлагает запретить американцам иметь другое гражданство помимо американского. Документ предполагает, что все граждане страны должны обладать единственной и исключительной верностью Соединённым Штатам.

Предлагая законопроект, Морено отметил, что получение американского гражданства стало одним из важнейших моментов его жизни. Он подчеркнул, что принесённая им присяга должна быть направлена исключительно США, и призвал сделать такой принцип обязательным для всех граждан. По его словам, "быть американцем — это честь и привилегия", а двойное гражданство противоречит духу национальной лояльности.

В действующем законодательстве США допускается возможность иметь второе гражданство, однако сенатор утверждает, что это может создавать риски конфликта интересов, особенно в условиях глобальных политических изменений. Новый законопроект предполагает, что граждане, обладающие иностранным паспортом, будут обязаны отказаться от него, если хотят сохранить свой американский статус.

Законопроект уже вызвал обсуждение среди политиков и экспертов. Одни считают его попыткой усилить национальную идентичность, другие — чрезмерным ограничением прав граждан. В случае рассмотрения и одобрения инициативы Конгрессом она может стать одним из наиболее значимых изменений в миграционной и гражданской политике США за последние десятилетия.