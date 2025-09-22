  • 22 Сентября, 17:20

Новый завод безалкогольных напитков строят в Казахстане зарубежные инвесторы

Какие напитки можно будет увидеть на прилавках магазинов?

Фото: BAQ.kz

Зарубежные инвесторы продолжают считать Казахстан отличной площадкой для вложений. Накануне в селе Боралдай Илийского района Алматинской области состоялась торжественная церемония подписания инвестиционного соглашения и закладки первого камня нового завода по производству безалкогольных напитков. Сколько денег готов вложить инвестор в производство? Как будет осуществляться контроль качества? И когда казахстанцы увидят готовую продукцию в магазинах? На эти и другие вопросы в программе "Важная тема" ответит Генеральный директор Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен. Подробности смотрите в интервью BAQ.kz.

