Зарубежные инвесторы продолжают считать Казахстан отличной площадкой для вложений. Накануне в селе Боралдай Илийского района Алматинской области состоялась торжественная церемония подписания инвестиционного соглашения и закладки первого камня нового завода по производству безалкогольных напитков. Сколько денег готов вложить инвестор в производство? Как будет осуществляться контроль качества? И когда казахстанцы увидят готовую продукцию в магазинах? На эти и другие вопросы в программе "Важная тема" ответит Генеральный директор Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен. Подробности смотрите в интервью BAQ.kz.