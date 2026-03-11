Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров встретился с акционерами компании KazFelTec Асетом Тлеуовым и Лукой Кверчи. Стороны обсудили развитие переработки овечьей шерсти в Казахстане и возможность строительства второго завода, передает BAQ.kz.

В ходе встречи обсуждались перспективы расширения производства и дальнейшего развития глубокой переработки сельскохозяйственного сырья.

По словам министра, такие проекты имеют важное значение для аграрного сектора страны.

"Развитие глубокой переработки сельскохозяйственного сырья является одним из приоритетных направлений аграрной политики. Реализация таких проектов позволяет эффективно использовать отечественное сырье и формировать продукцию с высокой добавленной стоимостью", - отметил Айдарбек Сапаров.

В конце 2025 года при поддержке правительства в Актобе было запущено первое в Казахстане производство нетканых материалов из натуральной овечьей шерсти. На предприятии используются передовые итальянские технологии Cormatex Airlay, разработанные компанией Cormatex SRL.

Производственная мощность завода составляет 3,6 тысячи тонн переработки шерсти в год.

Представители компании KazFelTec сообщили, что рассматривают возможность строительства второго завода. По предварительным оценкам, стоимость проекта может составить около 10 миллионов долларов.

В качестве одной из возможных площадок рассматривается Астана. Также планируется создать сеть приемных, моечных и сортировочных пунктов в регионах, где сосредоточено большое поголовье мелкого рогатого скота.

По словам акционера компании Асета Тлеуова, это позволит снизить расходы фермеров на транспортировку сырья и повысить закупочную цену шерсти.

"Если шерсть будет проходить первичную обработку на местах, мы сможем принимать ее по более высокой цене. В этом случае у сельского населения появится дополнительный источник дохода и повысится заинтересованность хозяйств в развитии овцеводства", - считает Тлеуов.

В завершение встречи министр подчеркнул, что Министерство сельского хозяйства готово поддерживать инициативы, направленные на развитие перерабатывающей промышленности и повышение доходов сельского населения.