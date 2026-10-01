Новый завод по производству безалкогольных напитков открыли в Алматинской области

В селе Боралдай Алматинской области состоялось открытие нового завода Carlsberg Group и PepsiCo по производству безалкогольных напитков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Мероприятие прошло в рамках Казахстанско-Датского бизнес-форума, приуроченного к официальному визиту главы МИД Дании в Казахстан.

Объём инвестиций в проект составил 344 миллионов долларов. Проектная мощность предприятия — около 1 миллиарда литров продукции в год. Создано более 230 рабочих мест. Проект направлен на локализацию высокотехнологичного производства, внедрение современных экологических стандартов и расширение ассортимента безалкогольных напитков в Казахстане и Центральной Азии. Полноценный промышленный ввод предприятия ожидается после завершения тестового запуска.

Первый камень завода был заложен 16 сентября 2025 года, тогда же было подписано инвестиционное соглашение. Реализация проекта осуществлялась при поддержке Правительства РК, Министерства иностранных дел, АО «НК «KAZAKH INVEST» и акимата Алматинской области.

В ходе форума также отмечено развитие казахстанско-датского экономического сотрудничества. По итогам 2025 года товарооборот между странами составил 163,6 миллионов долларов, увеличившись на 1,6% за год. Экспорт из Казахстана достиг 40,7 миллионов долларов, импорт из Дании — 122,9 миллионов долларов.

Объём прямых инвестиций из Дании в экономику Казахстана с 2005 года по I квартал 2026 года составил 394,8 миллионов долларов.