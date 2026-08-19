В Павлодаре реализуется инвестиционный проект по производству алкилата — высокооктанового компонента моторного топлива. Стоимость проекта составляет 35,5 млрд тенге.

По информации Министерства энергетики, проект реализует ТОО «INTERTRANS C.А.». Предприятие будет выпускать 97,6 тыс. тонн алкилата в год из 110 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции.

Алкилат используется как высокооктановый и экологически чистый компонент при производстве бензина экологического класса К5.

Как идет строительство

На площадке уже ведутся строительные работы. В настоящее время выполняется водопонижение, возводятся фундаменты под товарные парки и насосные станции, а также строятся административные здания.

Поставка основного технологического оборудования запланирована на IV квартал 2026 года. Запустить завод планируется в IV квартале 2027 года.

На этапе строительства проекта планируется создать до 500 рабочих мест. После выхода предприятия на проектную мощность на заводе будут работать 178 человек.

Куда будут поставлять продукцию

Основными потребителями алкилата станут отечественные предприятия, производящие высокооктановые бензины. При этом рассматривается возможность экспортных поставок.

Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки углеводородного сырья и создать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Какие проекты развивают отрасль

Развитие нефтегазохимической отрасли остается одним из приоритетных направлений. В Казахстане также реализуются крупные проекты по производству карбамида, бутадиена и полиэтилена.

Ожидается, что запуск новых производств позволит увеличить глубину переработки углеводородного сырья, расширить экспортный потенциал отрасли и обеспечить внутренний рынок необходимой продукцией.