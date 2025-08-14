Сегодня, 14 августа, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и ветераны нефтегазовой отрасли ознакомились с работой опреснительного завода, расположенного на мысе Токмак побережья Кендерли, передает BAQ.KZ.

На предприятии 30 мая были завершены строительно-монтажные работы, начался ремонтный и пусконаладочный этап. 9 июля запущен полный технологический цикл опреснения, проведены проверка и промывка производственной линии по опреснению морской воды.

В настоящее время успешно запущена первая линия, производящая 12 500 кубометров воды в сутки. Согласно результатам лабораторных анализов, качество воды полностью соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Прошедшая многоступенчатую очистку и опреснение вода была доставлена в центральный водораспределительный узел города Жанаозен по новому магистральному трубопроводу протяжённостью 100,7 километра.

Аким области Нурдәулет Килыбай оценил качество опреснённой воды на новом заводе.

Новый завод мощностью 50 000 кубометров в сутки к концу октября этого года выйдет на полную производственную мощность и будет стабильно обеспечивать жителей города Жанаозен питьевой водой. Кроме того, данный объект позволит снизить нагрузку на магистральный водовод "Астрахань — Мангышлак" и окажет значительное влияние на развитие промышленного потенциала региона в целом.

В акимате отметили, что этот крупный стратегически важный проект реализуется по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Полный запуск предприятия даст возможность открыть 91 новое рабочее место. В строительстве быи задействованы около 650 человек.