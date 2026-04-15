Проект LRT в Астане, похоже, приближается к своей финальной стадии. На линии можно видеть тесты поездов. А рабочие активно трудятся на станциях. Корреспондент BAQ.kz проехал вдоль всей линии, чтобы показать как сейчас выглядит легкорельсовая дорога, что на слуху у всего Казахстана.

Точная дата запуска первой линии остается неизвестной. Прямо сейчас строители продолжают работать над возведением входов и выходов на посадочные платформы. Скоро они будут готовы.

Начнется путь пассажира LRT у международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев". Здесь гостей столицы и транзитных пассажиров будет встречать памятный знак и 101-я станция.

Ее построили самой первой, показав в каком визуальном стиле выполнят остальные павильоны. С этого момента LRT - это холодный блеск металла, стекло и гибкие линии.

Следом линия проходит вдоль жилого массива "Пригородный" и дачных массивов, сворачивая к центру города. Эстакаду над проезжей частью держат массивные блоки.

На всей протяженности линии LRT проводятся комплексные испытания в многопоездном режиме. Одновременно в них задействованы 15 поездов. Столько же выйдут на линию, когда дорога заработает. Оставшиеся составы предусмотрены в качестве резерва. Этот этап тестов проходит в полностью автоматическом режиме уровня GOA4. То есть, без участия машинистов.

В компании City Transportation Systems сообщили о моделировании графика движения поездов, включая посадку и высадку пассажиров, время стоянки на станциях и другие ключевые параметры эксплуатации. Результаты используются для дополнительной настройки систем и обеспечения стабильной и безопасной работы LRT в условиях регулярной эксплуатации.

Ближе к центру города под эстакадой продолжается благоустройство. Вот здесь, на проспекте Кабанбай батыра, готовятся к высадке деревьев.

Как может в итоге выглядеть линия жителям Астаны показали на примере участков улиц Сыганак и Шамши Калдаякова. Однако остались еще места, где пространство под эстакадой только предстоит закатать в бетон. Такие можно встретить у строительных площадок, ближе к вокзалу "Нурлы Жол".

