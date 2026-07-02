Новый завод за $100 млн строят в Актюбинской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя холдинга Anadolu Group Камиля Сулеймана Языджи.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов в различных секторах экономики.

Президент отметил, что компании Efes Kazakhstan и Coca-Cola Almaty Bottlers, входящие в состав холдинга, на протяжении многих лет успешно работают в нашей стране, создавая рабочие места и внося существенный вклад в привлечение инвестиций и налоговые поступления.

В свою очередь Камиль Сулейман Языджи проинформировал Главу государства о результатах работы компаний группы в Казахстане и перспективах реализации новых инвестиционных проектов.

В частности, за 30 лет Anadolu Group инвестировала около 1 миллиарда долларов, обеспечив создание более 10 тыс. рабочих мест.

Компания имеет 5 заводов по производству напитков, а также приступила к строительству шестого предприятия в Актюбинской области с объемом инвестиций в 100 млн долларов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан последовательно реализует курс на диверсификацию экономики, модернизацию промышленности и развитие производств с высокой добавленной стоимостью.

В этой связи была выражена заинтересованность в дальнейшем расширении деятельности Anadolu Group в Казахстане, в том числе за счет реализации экспортно ориентированных проектов в агропромышленном комплексе, а также других отраслях, направленных на внедрение инноваций и обеспечение устойчивого экономического роста.