Новый железнодорожный маршрут появится в Казахстане

Сегодня, 09:32
Фото: Минтранс РК
Министерство транспорта Республики Казахстан сообщило о запуске нового железнодорожного сообщения по маршруту "Астана – Талдыкорган" в апреле этого года, передает BAQ.KZ.
 
На первоначальном этапе национальным перевозчиком выделены два пассажирских вагона, которые будут курсировать через день в составе поезда № 122/121 "Нурлы жол – Семей".

По станции Актогай предусмотрена переприцепка вагонов к поезду № 631/632 "Актогай – Талдыкорган", что обеспечит сквозное и удобное сообщение по всему маршруту следования.

– Запуск маршрута направлен на повышение транспортной доступности Жетысуской области, удовлетворение растущего пассажирского спроса, а также обеспечение комфортного, безопасного и устойчивого железнодорожного сообщения между столицей и регионами страны, – говорится в сообщении ведомства.

Министерство транспорта отмечает, что данный формат запуска является стартовым. Если пассажирский спрос будет устойчивым, то количество вагонов и частоту курсирования будут поэтапно увеличивать, что позволит гибко адаптировать маршрут к потребностям населения.

Начало курсирования поезда запланировано на апрель текущего года и будет приурочено к торжественному открытию реконструированного железнодорожного вокзала города Талдыкорган. Модернизированная инфраструктура вокзала обеспечит пассажирам повышенный уровень сервиса, комфорта и безопасности.

– Открытие нового железнодорожного сообщения будет способствовать укреплению социально-экономических связей между регионами, повышению мобильности населения, развитию внутреннего туризма и деловой активности, а также росту туристической привлекательности Жетысуской области, – считают в Минтрансе РК.

 

