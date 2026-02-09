Новый железнодорожный маршрут появится в Казахстане
По станции Актогай предусмотрена переприцепка вагонов к поезду № 631/632 "Актогай – Талдыкорган", что обеспечит сквозное и удобное сообщение по всему маршруту следования.
– Запуск маршрута направлен на повышение транспортной доступности Жетысуской области, удовлетворение растущего пассажирского спроса, а также обеспечение комфортного, безопасного и устойчивого железнодорожного сообщения между столицей и регионами страны, – говорится в сообщении ведомства.
Министерство транспорта отмечает, что данный формат запуска является стартовым. Если пассажирский спрос будет устойчивым, то количество вагонов и частоту курсирования будут поэтапно увеличивать, что позволит гибко адаптировать маршрут к потребностям населения.
Начало курсирования поезда запланировано на апрель текущего года и будет приурочено к торжественному открытию реконструированного железнодорожного вокзала города Талдыкорган. Модернизированная инфраструктура вокзала обеспечит пассажирам повышенный уровень сервиса, комфорта и безопасности.
– Открытие нового железнодорожного сообщения будет способствовать укреплению социально-экономических связей между регионами, повышению мобильности населения, развитию внутреннего туризма и деловой активности, а также росту туристической привлекательности Жетысуской области, – считают в Минтрансе РК.
