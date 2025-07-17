С началом нового учебного года во всех школах Казахстана, включая частные, стартует единая программа воспитательной работы под названием "Адал азамат", передает BAQ.KZ. Это обновлённая версия прежней программы "Біртұтас тәрбие", но с новым содержанием и акцентами, соответствующими идеологической концепции Президента страны: "Адал азамат – Адал еңбек – Адал табыс" — честный гражданин, честный труд, честный доход.

Программа официально утверждена приказом Министерства просвещения от 26 мая 2025 года № 123, а её координатором выступает НАО имени Ыбырая Алтынсарина. Главная цель нововведения — сформировать личность, основанную на честности, трудолюбии, справедливости и уважении к национальным ценностям. Теперь эти стандарты становятся обязательными для всех школ без исключения, что позволит выстроить единую воспитательную систему во всей стране и обеспечить равные подходы в формировании гражданского сознания молодёжи.

Нововведение коснётся не только содержания работы, но и внешнего вида школ. Для учебных заведений будет разработан единый визуальный стандарт: интерьеры и экстерьеры школ оформят с учётом национального духа, культурных кодов и воспитательных ориентиров. Атмосфера образовательной среды должна не просто способствовать обучению, но и воспитывать через образы, музыку, оформление, общение.

Большое внимание будет уделено взаимодействию между школой, родителями и обществом. Координация воспитательной работы будет вестись совместно с государственными структурами — органами власти, полиции, системами здравоохранения и внутренней политики. Сами школы начнут внедрять новые форматы: например, утренние мотивационные беседы "Өнегелі 15 минут", звонки в виде кюя, национальные игры и внеурочные активности, направленные на формирование ценностного мировоззрения. Каждая тема месяца будет логично связываться с уроками и мероприятиями — трудолюбие, патриотизм, ответственность, взаимоуважение.

Новая программа стала продолжением предыдущего опыта. В рамках "Біртұтас тәрбие" уже успешно реализованы проекты по экологии, трудовому воспитанию, ИТ-инициативам, развитию культуры и искусства, дебатам и поддержке чтения. Также сохраняются и развиваются профилактические проекты, направленные на безопасность детей в цифровой среде, предотвращение буллинга и формирование безопасного школьного пространства.