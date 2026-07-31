НПК подписала меморандум с поисковым отрядом «Мемориальная зона»

В Астане состоялось мероприятие, посвящённое установлению судеб участников Великой Отечественной войны, которые долгие годы считались пропавшими без вести. В его рамках Народная партия Казахстана подписала меморандум о сотрудничестве с общественным объединением «Мемориальная зона», передает корреспондент BAQ.KZ.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Соглашение предусматривает поддержку поисковых экспедиций, архивной работы и совместных проектов по установлению судеб погибших военнослужащих и сохранению памяти о них.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Руководитель поискового отряда, профессор Майдан Кусаинов сообщил, что организация занимается этой работой около 40 лет. Поисковики выезжают на места боёв, находят останки военнослужащих, устанавливают их личности по смертным медальонам и архивным данным, проводят перезахоронение и уточняют сведения в книгах памяти.

«Мы работаем на поле боя, находим погибших и по смертным медальонам устанавливаем имена. Затем вносим поправки в книги памяти: человек не пропал без вести, а погиб», — рассказал Майдан Кусаинов.

По его словам, отряд проводил экспедиции в Ленинградской области, где воевали казахстанские дивизии, а также под Харьковом — на местах боёв 106-й казахской кавалерийской дивизии. Найденные личные вещи, элементы вооружения и другие предметы передавались в музеи.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов отметил, что меморандум направлен на продолжение поисковой работы и сохранение исторической памяти.

«С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится всё меньше. Для нас важно сохранить память о подвигах тех, кто воевал на фронте и трудился в тылу, и передать её следующим поколениям», — сказал он.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

В мероприятии также приняли участие внуки и правнуки фронтовиков, чьи судьбы удалось установить благодаря работе поискового отряда. Вместе с поисковиками и другими участниками встречи они почтили память своих предков.

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Фото: Анеля Өсерхан/BAQ.KZ

Во время мероприятия родственникам нескольких военнослужащих были вручены награды после установления их судеб. Организаторы отметили, что дальнейшая поисковая и архивная работа поможет ещё большему числу семей узнать о судьбе своих родных.