Нулевого показателя по передаче ВИЧ от матери ребенку достигли в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы за последние полтора года не зафиксировали ни одного случая передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
Такой результат стал возможен за счет раннего выявления заболевания, доступного лечения и постоянного медицинского сопровождения будущих мам и новорожденных.
Женщины с ВИЧ в Алматы могут стать мамами здоровых детей. Главное условие – своевременно пройти обследование и начать терапию при необходимости.
"Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Каждая беременная женщина в Казахстане дважды проходит тестирование на ВИЧ, что позволяет выявить инфекцию на раннем этапе и сразу начать лечение", – рассказал директор Центра по профилактике и борьбе со СПИД города Алматы Марат Тукеев.
При подтверждении диагноза будущей маме бесплатно назначают антиретровирусную терапию. Современное лечение помогает снизить количество вируса в организме до неопределяемого уровня и уменьшить риск передачи ВИЧ ребенку до 0-2%.
После рождения малыш также находится под особым наблюдением врачей. В первые часы жизни ему назначают профилактическое лечение, затем специалисты Центра СПИД регулярно проводят обследования. Если все анализы остаются отрицательными, в возрасте около 18 месяцев ребенка снимают с диспансерного учета – это означает, что он здоров.
Кроме медицинского наблюдения, семьи получают дополнительную поддержку: в течение первого года жизни ребенка обеспечивают бесплатными молочными смесями через организации первичной медико-санитарной помощи.
В Алматы профилактическими программами охвачены 100% беременных женщин и новорожденных. С 2020 года в городе также действует обследование на ВИЧ половых партнеров беременных женщин, что помогает выявлять возможные риски и своевременно защищать здоровье семьи.
Медики отмечают, что современные методы профилактики и лечения позволяют женщинам с ВИЧ рожать здоровых детей. Своевременное обращение к врачам и соблюдение рекомендаций помогают безопасно пройти путь материнства.
Самое читаемое
- Казахстанец накопил на пенсию почти 388 миллионов тенге
- Окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы
- Директор предприятия пытался подкупить следователя в области Улытау
- Казахстанцам начали рассылать письма из налоговой: кого заподозрили в скрытом бизнесе
- В школах Казахстана внедрят новую систему медицинских осмотров