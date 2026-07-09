Нулевого показателя по передаче ВИЧ от матери ребенку достигли в Алматы

В Алматы за последние полтора года не зафиксировали ни одного случая передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

Такой результат стал возможен за счет раннего выявления заболевания, доступного лечения и постоянного медицинского сопровождения будущих мам и новорожденных.

Женщины с ВИЧ в Алматы могут стать мамами здоровых детей. Главное условие – своевременно пройти обследование и начать терапию при необходимости.

"Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Каждая беременная женщина в Казахстане дважды проходит тестирование на ВИЧ, что позволяет выявить инфекцию на раннем этапе и сразу начать лечение", – рассказал директор Центра по профилактике и борьбе со СПИД города Алматы Марат Тукеев.

При подтверждении диагноза будущей маме бесплатно назначают антиретровирусную терапию. Современное лечение помогает снизить количество вируса в организме до неопределяемого уровня и уменьшить риск передачи ВИЧ ребенку до 0-2%.

После рождения малыш также находится под особым наблюдением врачей. В первые часы жизни ему назначают профилактическое лечение, затем специалисты Центра СПИД регулярно проводят обследования. Если все анализы остаются отрицательными, в возрасте около 18 месяцев ребенка снимают с диспансерного учета – это означает, что он здоров.

Кроме медицинского наблюдения, семьи получают дополнительную поддержку: в течение первого года жизни ребенка обеспечивают бесплатными молочными смесями через организации первичной медико-санитарной помощи.

В Алматы профилактическими программами охвачены 100% беременных женщин и новорожденных. С 2020 года в городе также действует обследование на ВИЧ половых партнеров беременных женщин, что помогает выявлять возможные риски и своевременно защищать здоровье семьи.

Медики отмечают, что современные методы профилактики и лечения позволяют женщинам с ВИЧ рожать здоровых детей. Своевременное обращение к врачам и соблюдение рекомендаций помогают безопасно пройти путь материнства.