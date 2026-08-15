Нумизматические находки эпохи Караханидов представили в Таразе
В экспозицию вошли 104 нумизматических артефакта.
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К Международному дню археолога в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Ежелгі Тараз ескерткіштері» открылась выставка «Тараз археологиясы: Қарахан мемлекетінен қалған нумизматикалық жәдігерлер».
В экспозицию вошли 104 нумизматических артефакта, среди которых монеты и другие находки, обнаруженные в ходе археологических исследований памятников Тараза и относящиеся к периоду Караханидского государства.
Представленные артефакты позволяют проследить особенности денежного обращения и торгово-экономических связей средневекового периода, а также раскрывают значение Тараза как одного из важных центров Великого Шелкового пути.
Специалисты музея-заповедника познакомили посетителей с историей находок, особенностями их изучения и археологическим наследием региона.
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