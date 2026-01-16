"Нурай" из Tinder обманула на 4 млн тенге



В Астане вынесен приговор 20-летнему жителю, который решил подзаработать с помощью интернет-мошенничества. Молодой человек зарегистрировался в приложении Tinder под женским именем "Нурай" и под различными предлогами стал просить деньги, взамен обещая личную встречу, передает BAQ.KZ.

Зарегистрировавшись в Tinder, он оазместил ссылку на аккаунт в Telegram, где создал фейковую страницу с фотографией незнакомой девушки и начал общение с потерпевшим. Не подозревая о мошенничестве, потерпевший перевел "Нурай" более 4 млн тенге менее чем за 3 месяца.

– Суд признал правонарушителя виновным в мошенничестве, совершённом в отношении пользователя информационной системы, в крупном размере, – сообщили в прокуратуре Астаны.

С учетом смягчающих уголовную ответственность обстоятельств – чистосердечного раскаяния в содеянном, а также добровольноговозмещения имущественного ущерба и отсутствием отягчающих обстоятельств приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля.





