Нурбек Газез завоевал бронзу Исламских игр в Эр-Рияде

Фото: Нұрғали Жұмағазы

Казахстанский таэквондист Нурбек Газез завоевал бронзовую медаль на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

В весовой категории до 67 кг в поединке за третье место он одержал победу над соперником из Буркина-Фасо Ибрагимом Майгой.

