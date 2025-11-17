Нурбек Газез завоевал бронзу Исламских игр в Эр-Рияде
Сегодня, 19:53
99Фото: Нұрғали Жұмағазы
Казахстанский таэквондист Нурбек Газез завоевал бронзовую медаль на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
В весовой категории до 67 кг в поединке за третье место он одержал победу над соперником из Буркина-Фасо Ибрагимом Майгой.
