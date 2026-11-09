Нургиса Адилетулы взял серебро чемпионата мира по тяжелой атлетике в Китае

Казахстанский штангист Нургиса Адилетулы стал серебряным призером чемпионата мира в китайском Нинбо. Его медаль оказалась единственной для сборной Казахстана на этом турнире.

Адилетулы выступал в весовой категории до 95 кг. В рывке он поднял 182 кг, в толчке 217 кг, а в сумме двоеборья набрал 399 кг. Кроме главной награды, казахстанец завоевал две малые серебряные медали, заняв вторые места в рывке и толчке.

Для Адилетулы это уже третья медаль чемпионатов мира. В 2024 году он стал чемпионом мира, а в 2022-м выиграл серебро. В сентябре этого года штангист занял второе место на летних Азиатских играх в японских Аичи и Нагое.

Всего Казахстан представляли семь спортсменов. Ближе всех к пьедесталу из остальных подошел Алексей Чуркин, он стал четвертым в категории до 85 кг.

Любовь Ковальчук в категории свыше 86 кг заняла шестое место, Артем Антропов (до 110 кг) восьмое. Петр Хребтов (до 75 кг) стал 14-м, Едыге Емберди (до 85 кг) 16-м, а Аянат Жумагали (до 77 кг) 19-й.