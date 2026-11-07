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Нургиса Адилетулы завоевал серебро чемпионата мира по тяжёлой атлетике в Китае

Казахстанец показал результат 399 килограммов в сумме двоеборья и на время установил мировой рекорд в рывке.

7 Ноября 2026, 23:11
АВТОР
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НОК РК 7 Ноября 2026, 23:11
7 Ноября 2026, 23:11
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Фото: НОК РК

Казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы стал серебряным призёром чемпионата мира, который проходит в китайском Нинбо. По итогам двоеборья спортсмен поднял 399 килограммов (182+217).

Эта награда стала для казахстанца второй крупной победой за последние полтора месяца. Кроме того, во время соревнований Адилетулы на некоторое время стал обладателем мирового рекорда в рывке.

В интервью Olympic.kz спортсмен поделился впечатлениями от выступления на мировом первенстве, рассказал о подготовке после Азиатских игр и соперничестве с олимпийским чемпионом.

Также тяжелоатлет оценил своё выступление и рассказал о дальнейших спортивных целях.

 

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