Казахстанский тяжелоатлет Нургиса Адилетулы пополнил копилку национальной сборной тремя золотыми медалями на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Выступая в весовой категории до 94 килограммов, спортсмен показал уверенное превосходство над соперниками. В упражнении "толчок" Адилетулы поднял 210 кг, что стало лучшим результатом среди всех участников. По сумме двоеборья он также занял первое место с результатом 385 кг.

Ранее казахстанец завоевал "золото" в упражнении "рывок", подняв 175 кг. Таким образом, Нургиса Адилетулы стал трёхкратным чемпионом Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.