Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев стал победителем турнира серии Grand Slam по дзюдо в Тбилиси, передает BAQ.KZ. со ссылкой на НОК РК.

В финале весовой категории до 66 кг он встретился с Тураном Байрамовым. Поединок долгое время проходил без результативных действий, однако в концовке казахстанец сумел заработать оценку «юко», которая принесла ему победу и золотую медаль.

На пути к финалу Серикбаев также одолел испанца Давид Гарсия Торне.

Отметим, что спортсмен уже выигрывал этот турнир в 2024 году.

Кроме того, ещё одну медаль для Казахстана завоевал Талгат Орынбасар, ставший бронзовым призёром в весовой категории до 60 кг.