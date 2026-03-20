Нурканат Серикбаев завоевал «золото» Grand Slam по дзюдо в Тбилиси
Спортсмен уже выигрывал этот турнир в 2024 году.
Вчера 2026, 23:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
175Фото: НОК РК
Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев стал победителем турнира серии Grand Slam по дзюдо в Тбилиси, передает BAQ.KZ. со ссылкой на НОК РК.
В финале весовой категории до 66 кг он встретился с Тураном Байрамовым. Поединок долгое время проходил без результативных действий, однако в концовке казахстанец сумел заработать оценку «юко», которая принесла ему победу и золотую медаль.
На пути к финалу Серикбаев также одолел испанца Давид Гарсия Торне.
Отметим, что спортсмен уже выигрывал этот турнир в 2024 году.
Кроме того, ещё одну медаль для Казахстана завоевал Талгат Орынбасар, ставший бронзовым призёром в весовой категории до 60 кг.
