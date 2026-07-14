Нурлан Абдиров призвал партии сделать предвыборную агитацию доступной для людей с инвалидностью

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров обратился к политическим партиям, участвующим в выборах депутатов Курултая, с призывом обеспечить доступность агитационных мероприятий и материалов для людей с инвалидностью. Соответствующее заявление он сделал на заседании ЦИК, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава Центральной избирательной комиссии подчеркнул, что реализация конституционного права граждан на участие в выборах должна быть обеспечена на всех этапах избирательного процесса, включая предвыборную агитацию.

По словам Нурлана Абдирова, политическим партиям необходимо учитывать потребности людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата при организации встреч с избирателями и подготовке информационных материалов.

"Я обращаюсь к политическим партиям, участвующим в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан. Реализация конституционного права избирать должна быть обеспечена на всех этапах избирательного процесса, в том числе для лиц с инвалидностью. Призываю партии учитывать такие требования. Это касается обеспечения беспрепятственного доступа к местам проведения встреч с избирателями, сопровождения публичных мероприятий сурдопереводом, а также использования агитационных материалов в доступных форматах, позволяющих людям с инвалидностью полностью ознакомиться с предвыборными программами партий", – заявил председатель ЦИК.

Он выразил уверенность, что все участники избирательного процесса будут содействовать созданию равных условий для реализации избирательных прав граждан.

"Уверен, все мы будем активно оказывать всестороннюю поддержку в решении вопросов обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью", – отметил Нурлан Абдиров.

В Центральной избирательной комиссии подчеркнули, что обеспечение доступности агитационной кампании является важной частью подготовки к выборам депутатов Курултая. Политическим партиям рекомендовано заранее предусмотреть безбарьерный доступ к местам проведения встреч, сопровождение мероприятий сурдопереводом и подготовку агитационных материалов в форматах, удобных для людей с различными формами инвалидности.