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Нурлан Сабуров готов приехать в Россию ради показаний по делу о вымогательстве

12 Ноября 2026, 10:51
АВТОР
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из открытых источников 12 Ноября 2026, 10:51
12 Ноября 2026, 10:51
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Фото: из открытых источников

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров готов приехать в Россию, чтобы дать показания по уголовному делу о вымогательстве. По данным российского Telegram-канала Mash, у артиста требовали 100 млн рублей за возможность вернуться в страну.

Как сообщает Mash, Сабуров знает о возбужденном деле и сотрудничает со следствием. Расследование продолжается, в суд дело пока не передано.

По версии канала, деньги требовали бывший силовик и его посредница. Они обещали помочь стендаперу снова въезжать в Россию. После того как сторона Сабурова передала им часть суммы, обоих задержали.

В феврале 2026 года Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

Официальных комментариев российских правоохранительных органов и самого артиста пока нет.

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