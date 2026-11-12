Нурлан Сабуров готов приехать в Россию ради показаний по делу о вымогательстве

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров готов приехать в Россию, чтобы дать показания по уголовному делу о вымогательстве. По данным российского Telegram-канала Mash, у артиста требовали 100 млн рублей за возможность вернуться в страну.

Как сообщает Mash, Сабуров знает о возбужденном деле и сотрудничает со следствием. Расследование продолжается, в суд дело пока не передано.

По версии канала, деньги требовали бывший силовик и его посредница. Они обещали помочь стендаперу снова въезжать в Россию. После того как сторона Сабурова передала им часть суммы, обоих задержали.

В феврале 2026 года Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

Официальных комментариев российских правоохранительных органов и самого артиста пока нет.