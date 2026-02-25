После запрета на въезд в РФ комик сделал громкое заявление на первом концерте в Таиланде и пообещал сменить тон выступлений, сообщает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Стендап-комик Нурлан Сабуров во время первого выступления в Таиланде заявил о намерении вернуться в Россию, как только ему будет разрешен въезд. По его словам, дальнейшие концерты будут «супер-патриотическими».

«А я планирую вернуться в Россию. Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут супер-патриотические выступления», — сказал артист со сцены.

Первый концерт после введения запрета прошел в Пхукет. Начало мероприятия задержалось более чем на 40 минут.

В начале февраля стало известно, что Сабурову закрыли въезд в Россию сроком на 50 лет. После этого он покинул страну и отправился в Казахстан.

Позднее появилась информация, что Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверку в отношении артиста на предмет возможного нарушения уголовного законодательства.

Ситуация вокруг комика продолжает развиваться, а его заявление о возвращении уже вызвало активное обсуждение в медиапространстве.