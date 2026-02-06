Известному комику Нурлану Сабурову отказали во въезде в Россию на 50 лет. Предварительные причины связаны с нарушениями миграционного и налогового законодательства, передает BAQ.KZ.

Как пишет Мash, сейчас Сабуров находится в аэропорту Внуково и не может вернуться в Дубай, откуда он прибыл.

Напомним, что в прошлом году стендапер уже нарушал миграционные правила РФ, превысив допустимый срок пребывания в стране. Тогда он отделался штрафом и получил две недели на выезд с последующим въездом по правилам.

При попытке бесплатной депортации в Дубай Нурлан отказался лететь в наручниках, как того требовали российские власти.

После инцидента на паспортном контроле Сабуров несколько раз спрашивал, депортируют ли его, а затем, заметив отсутствие денег на обратный билет, присел на раскладушку в аэропорту. Как только ему объяснили условия полёта в Дубай, он быстро нашёл деньги и купил билет в Алматы. Ближайший рейс ожидается после обеда.

Фото: mash

Ситуация вызвала широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, где пользователи обсуждают меры российских властей и последствия для артиста.