Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл на избирательный участок №228 в Астане в рамках республиканского референдума и проголосовал по вопросу внесения изменений в Конституцию, передает BAQ.KZ.

Он пришёл на участок для голосования, получил бюллетень и сделал свой выбор.

Сегодня во всех регионах Казахстана граждане голосуют по поводу изменений, вносимых в Конституцию страны.

