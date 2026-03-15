Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме
Сегодня 2026, 11:24
166Фото: BAQ.KZ
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл на избирательный участок №228 в Астане в рамках республиканского референдума и проголосовал по вопросу внесения изменений в Конституцию, передает BAQ.KZ.
Он пришёл на участок для голосования, получил бюллетень и сделал свой выбор.
Сегодня во всех регионах Казахстана граждане голосуют по поводу изменений, вносимых в Конституцию страны.
