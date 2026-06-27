Нурсултан Шоканов избран председателем Народной партии Казахстана

В Астане состоялся внеочередной съезд Народной партии Казахстана. Делегаты избрали новым председателем партии Нурсултана Шоканова.

Прежний председатель партии Ермухамет Ертысбаев, выступая перед участниками съезда, подвёл итоги работы за последние три года. По его словам, Народная партия укрепила свои позиции как политическая сила, которая занимается не декларациями, а решением конкретных проблем граждан.

«Сегодня Народная партия – это место, куда идут за помощью. И это главный результат нашей работы», - отметил Ертысбаев.

Он подчеркнул, что партия последовательно поддерживает курс Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на построение Справедливого Казахстана и намерена и впредь вносить свой вклад в реализацию проводимых в стране политических и социально-экономических преобразований.

По словам Ертысбаева, депутаты фракции с начала VIII созыва направили в адрес Правительства 591 депутатский запрос, отражающий наиболее актуальные обращения граждан. За это время в ряды Народной партии Казахстана вступили свыше 43 тысяч новых единомышленников.

Отдельно Ертысбаев отметил, что за последние годы партия существенно усилила своё присутствие в общественном и медиапространстве.

«Мы научились не просто реагировать, а формировать повестку. Поднимать самые важные темы. Делать так, чтобы о проблемах людей говорили не кулуарно, а открыто. Сегодня внимание общества — это реальный инструмент влияния и решения проблем. И мы этим инструментом пользуемся», - подчеркнул он.

По его словам, за последние годы Народная партия сформировала одну из наиболее динамично развивающихся общественно-политических медиасистем страны. Сегодня официальные цифровые площадки партии объединяют более 1,1 миллиона подписчиков, совокупный охват публикаций превысил 600 миллионов просмотров, а число комментариев и обращений граждан достигло около одного миллиона.

Эти показатели отражают высокий уровень общественного доверия и подтверждают, что партия смогла выстроить постоянный содержательный диалог с обществом.

Ертысбаев также отметил, что за эти годы руководство партии посетило практически все регионы страны, где состоялись сотни встреч с гражданами, трудовыми коллективами, общественными активистами и молодёжью. Личное общение и вручение партийных билетов тысячам новых единомышленников, по его словам, позволили ещё глубже понять реальные запросы общества и определить приоритеты дальнейшей работы партии.

Говоря о смене руководства, Ертысбаев подчеркнул, что обновление является естественным этапом развития любой политической организации, особенно в условиях масштабных политических преобразований, которые переживает Казахстан после принятия новой Конституции.

«Любой этап развития требует обновления. Это естественный процесс, без которого невозможно движение вперёд», - заявил он.

По словам Ертысбаева, Народная партия последовательно формирует современную управленческую культуру, основанную на принципах меритократии, профессиональной состоятельности, ответственности и преемственности. Именно поэтому при определении кандидатуры нового председателя учитывались результаты практической деятельности, управленческий опыт, лидерские качества, способность объединять команду и обеспечивать дальнейшее развитие партии.

По итогам голосования делегаты избрали председателем Народной партии Казахстана Нурсултана Шоканова. Представляя нового председателя, Ертысбаев отметил, что Нурсултан Шоканов хорошо известен партийцам как человек, который прошёл все основные этапы партийной работы – от руководства региональными структурами до участия в реализации ключевых организационных проектов партии. По его словам, он глубоко знает работу организации изнутри, обладает современным управленческим опытом и пользуется заслуженным уважением коллег.

Нурсултан Шоканов родился в Алматы в 1986 году. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) по специальности «Финансы», позднее получил степень Executive MBA в бизнес-школе IMD в Швейцарии. Профессиональную карьеру начал в международной аудиторской компании Ernst & Young. Затем занимал руководящие должности в нефтесервисной компании «Сандриллинг», где отвечал за корпоративные финансы, административное управление, проекты по слияниям и поглощениям, а также антикризисное управление.

С 2009 года занимается предпринимательской деятельностью. Возглавляет совет директоров OMIR Group — группы компаний, работающих в сфере общественного питания, доставки еды, ритейла, информационных технологий, производства и дистрибуции. Сегодня предприятия группы работают в шести городах Казахстана и четырёх странах.

С 2021 года Шоканов был депутатом маслихата Алматы VII и VIII созывов от Народной партии Казахстана, где возглавлял профильные комиссии по вопросам строительства, архитектуры, городской инфраструктуры, урбанистики и земельных отношений.

С декабря 2022 года он руководил Алматинским городским, а затем Алматинским областным филиалами Народной партии Казахстана.

В 2023 году возглавил Региональную палату предпринимателей «Атамекен» города Алматы, а позднее был избран членом Правления — заместителем председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Кроме того, Нурсултан Шоканов является президентом Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан.

Новый председатель Народной партии награждён орденом «Құрмет», медалями «Ерен еңбегі үшін» и «Заңғар», а также Благодарственными письмами Президента Республики Казахстан, Правительства и маслихата города Алматы. В Народной партии Казахстана отмечают, что избрание нового председателя открывает очередной этап развития организации, основанный на преемственности, институциональной устойчивости и современных подходах к политической деятельности. Партия намерена и далее последовательно укреплять диалог с обществом, развивать собственные компетенции и вносить конструктивный вклад в реализацию стратегического курса государства.

В ходе Съезда делегаты также утвердили обновленную редакцию Устава Народной партии Казахстана и новую айдентику партии. Изменения направлены на повышение эффективности внутренней работы, усиление партийной дисциплины и формирование современного визуального образа НПК.

